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Саутгейт - о Стерлинге: Его не хвалят так, как он заслуживает

Англия
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Коуч любит своего игрока

Саутгейт - о Стерлинге: Его не хвалят так, как он заслуживает

Sky Sports

Новина українською

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий о том, что полузащитник Рахим Стерлинг не является ключевым игроком в "Манчестер Сити":

"Я не знаю, спросите об этом у него. У нас с Рахимом отличные отношения. Он знает, какого мы о нем мнения. Ему очень комфортно в сборной.

В "Манчестер Сити" невероятная конкуренция, как и в сборной, но для нас он всегда был игроком, который приносит успех. Мы очень верим в Стерлинга.

Я думаю, что его не хвалят так, как он заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему как будто постоянно нужно что-то доказывать.

Меня спрашивали об этом летом, так что давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией", – сказал Саутгейт.

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В статье: Рахим Стерлинг Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Источник:
The Guardian

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