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Ключевой игрок сборной Англии получил травму и покинул команду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Футболист пропустит два матча

Ключевой игрок сборной Англии получил травму и покинул команду

Getty Images

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Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо покинул сбор национальной комнады Англии из-за травмы.

Английская сборная сообщила, что из-за повреждения, которое игрок получил на тренировке перед матчем с Венгрией (4:0) в квалификации ЧМ-2022, вингер не сможет сыграть с Андоррой и Польшей.

Джейдон вернулся в расположение своего клуба. Он должен восстановиться от повреждения к игре следующего тура АПЛ против "Ньюкалса", которая состоится 11 сентября.

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В статье: Манчестер Юнайтед Национальная сборная Англии Джейдон Санчо
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Комментарии (1)
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miha (Нежин)
04.09.2021 в 14:45
В какой вселенной он ключевой?
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