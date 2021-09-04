Ключевой игрок сборной Англии получил травму и покинул команду

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо покинул сбор национальной комнады Англии из-за травмы.

Английская сборная сообщила, что из-за повреждения, которое игрок получил на тренировке перед матчем с Венгрией (4:0) в квалификации ЧМ-2022, вингер не сможет сыграть с Андоррой и Польшей.

Джейдон вернулся в расположение своего клуба. Он должен восстановиться от повреждения к игре следующего тура АПЛ против "Ньюкалса", которая состоится 11 сентября.