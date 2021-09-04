Техдиректор Арсенала: Фанатам клуба очень больно, но такова реальность

Технический директор лондонского "Арсенала" Эду Гаспар дал комментарий о главном тренере команды Микеле Аретете.

– Как вы знаете, Артета сейчас находится под огромным давлением. Кроме того, вашу собственную работу очень критикуют. О вас говорят, что вы раньше не работали в Европе и не знаете европейский рынок. Что вы ответите на это? Когда можно будет оценивать вашу работу?

– Я с уважением отношусь к давлению. Я пришел из "Коринтианса" и сборной Бразилии, там невероятное давление. Такое же, как в "Арсенале".

Я понимаю болельщиков, понимаю их претензии и принимаю это. Но нам нужно время, чтобы сделать все то, что мы запланировали.

Я знаю, в чем заключается работа с трансферами. Фанатам "Арсенала" очень больно от того, что приходится ждать, но такова реальность. Поэтому я говорю, что нужно заложить хорошую основу. Чтобы сделать это, нужно время.

– Но, знаете, в футболе редко дают время...

– Я знаю, но поэтому и нужно принимать решения. Мы верим в наш нынешний состав, но мы убеждены, что в будущем он может стать еще сильнее.

Моя работа – думать и о краткосрочной, и о долгосрочной перспективе. Как мы будем планировать, если сейчас мы подпишем одного или двух игроков, но у нас останутся три, четыре или пять проблемных мест в составе? А потом нам скажут: "Ребята, что вы делаете? Вы много потратили, но что насчет этой, этой и этой позиции?"

Добиться баланса нелегко, но мы верим в то, что делаем.

Если говорить о моей роли, то я понимаю давление. Я понимаю, почему давят на меня, на Микеля, на совет директоров и на весь клуб, потому что сейчас мы находимся в неприемлемой ситуации. Но пришло время сплотиться. Я хочу видеть, как люди делают шаг вперед в такие сложные моменты и берут на себя ответственность.

Я несу ответственность за все, что мы делаем, – сказал Эду.