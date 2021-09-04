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Игрока Мидлсбро обвинили в гомофобии за пост девятилетней давности

Англия
(1 голосов)

Предел в этом есть?

Игрока Мидлсбро обвинили в гомофобии за пост девятилетней давности

Sector.depo/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник "Мидлсбро" Марк Бола был обвинен при отягчающих обстоятельствах Футбольной ассоциацией Англии за пост в соцсети с апреля 2012 года, когда футболисту было 14 лет.

ФА заявила, что этот текст является оскорбительным и противоречит правилам ассоциации. Дело в том, что по их мнению там был посыл на сексуальную ориентацию.

Оборонцу дали две недели, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, что недавно с похожим антидискриминационным обвинением столкнулся вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн. Его пост за 2012 год признали расистским. Англичанин извинился и после того должен был пройти специальные обучающие курсы.

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В статье: Мидлсбро FA
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
04.09.2021 в 16:03
Вообще с катушек съехали с этими педрилами.
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