Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрока Мидлсбро обвинили в гомофобии за пост девятилетней давности
Предел в этом есть?
Sector.depo/Автор невідомий
Центральный защитник "Мидлсбро" Марк Бола был обвинен при отягчающих обстоятельствах Футбольной ассоциацией Англии за пост в соцсети с апреля 2012 года, когда футболисту было 14 лет.
ФА заявила, что этот текст является оскорбительным и противоречит правилам ассоциации. Дело в том, что по их мнению там был посыл на сексуальную ориентацию.
Оборонцу дали две недели, чтобы ответить на обвинения.
Напомним, что недавно с похожим антидискриминационным обвинением столкнулся вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн. Его пост за 2012 год признали расистским. Англичанин извинился и после того должен был пройти специальные обучающие курсы.
Популярное сейчас
- Заря - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
- Пьянич: Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал
- Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО