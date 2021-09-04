Игрока Мидлсбро обвинили в гомофобии за пост девятилетней давности

Центральный защитник "Мидлсбро" Марк Бола был обвинен при отягчающих обстоятельствах Футбольной ассоциацией Англии за пост в соцсети с апреля 2012 года, когда футболисту было 14 лет.

ФА заявила, что этот текст является оскорбительным и противоречит правилам ассоциации. Дело в том, что по их мнению там был посыл на сексуальную ориентацию.

Оборонцу дали две недели, чтобы ответить на обвинения.

Напомним, что недавно с похожим антидискриминационным обвинением столкнулся вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн. Его пост за 2012 год признали расистским. Англичанин извинился и после того должен был пройти специальные обучающие курсы.