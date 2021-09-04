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19-летний нападающий стал игроком месяца Манчестер Юнайтед
Роналду точно гарантировано место в основе?
Getty Images / Global Images Ukraine
19-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд стал лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Your August Player of the Month is: @MasonGreenwood! ????#MUFC pic.twitter.com/ojxdFavQx2— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2021
В стартовых трех турах АПЛ он провел 269 минут, записав в свой актив по голу в каждом матче. Интересно, что два взятия ворот стали победными (против "Лидса" и "Вулверхэмптона"), а благодаря его одному из мячей "манкунианцы" сыграли вничью (с "Саутгемптоном").
Также Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в АПЛ. Сейчас он делит второе место гонки бомбардиров чемпионата Англии с Фернандешем и Калверт-Льюином.
Это уже четвертый сезон для Мейсона в профессиональном футболе. Забивает он в третьем сезоне подряд.
После трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место с семью очками в активе.
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