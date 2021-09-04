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19-летний нападающий стал игроком месяца Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Роналду точно гарантировано место в основе?

19-летний нападающий стал игроком месяца Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

19-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд стал лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В стартовых трех турах АПЛ он провел 269 минут, записав в свой актив по голу в каждом матче. Интересно, что два взятия ворот стали победными (против "Лидса" и "Вулверхэмптона"), а благодаря его одному из мячей "манкунианцы" сыграли вничью (с "Саутгемптоном").

Также Гринвуд номинирован на звание лучшего игрока месяца в АПЛ. Сейчас он делит второе место гонки бомбардиров чемпионата Англии с Фернандешем и Калверт-Льюином.

Это уже четвертый сезон для Мейсона в профессиональном футболе. Забивает он в третьем сезоне подряд.

После трех туров "Манчестер Юнайтед" занимает третье место с семью очками в активе.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 16:25
Всьо. Хана хлопцю. Кар'єра покалічена. Хіба може врятує те,шо він негр.
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Ten0N (Leopolis)
04.09.2021 в 16:34
Тебе вже нічого не врятує.
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