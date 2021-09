19-летний нападающий стал игроком месяца Манчестер Юнайтед

19-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд стал лучшим игроком команды в августе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Your August Player of the Month is: @MasonGreenwood! ????#MUFC pic.twitter.com/ojxdFavQx2