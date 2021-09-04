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Бэйл: Если команда захочет покинуть поле из-за расизма, я буду только за
Нападающий высказал свое мнение
Вингер "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, что поддержит уход национальной команды с поля, если трибуны будут проявлять расизм:
"Если с этим вопросом не разберутся, так и будет. Если что-либо случится по отношению к кому-то из наших футболистов и команда захочет покинуть поле, я буду только за.
Квалификационные матчи важны, но такие вещи важнее футбола. Если мы почувствуем себя незащищенными, если уход с поля будет единственным способом добиться правильной реакции, я поддержу это решение. Этот поступок был бы правильным, это важнее футбола.
Мы не обсуждали это, но мы все согласились бы с тем, что если бы кого-то начали оскорблять, мы бы поступили правильно", – заявил Бэйл.
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