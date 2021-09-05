Клопп: Когда мой контракт с Ливерпулем закончится, хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет взять паузу в работе после окончания контракта с клубом.

"Когда мой контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.

У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема – она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться", – сказал Клопп.