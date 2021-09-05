Уокер: Мне нужны все трофеи, но АПЛ для меня первостепенна

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер поделился мыслями насчет своих целей.

"Я хочу выиграть все турниры, какие только смогу. АПЛ, Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лига чемпионов – мне нужны все трофеи, потому что ради этого я в футбол и играю.

АПЛ для меня первостепенна, как я уже не раз отмечал. Люди могут говорить про ЛЧ, и клубу действительно нужно выиграть ЛЧ, все для этого есть, но лично я с детства следил только за АПЛ.

Если мы сумеем добиться всего, чего добились в прошлом сезоне, а также сделаем еще один шаг в ЛЧ, то будет прекрасно", – рассказал англичанин.