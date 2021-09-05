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Уокер: Мне нужны все трофеи, но АПЛ для меня первостепенна
Игрок "горожан" высказался о своих амбициях
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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер поделился мыслями насчет своих целей.
"Я хочу выиграть все турниры, какие только смогу. АПЛ, Кубок английской лиги, Кубок Англии, Лига чемпионов – мне нужны все трофеи, потому что ради этого я в футбол и играю.
АПЛ для меня первостепенна, как я уже не раз отмечал. Люди могут говорить про ЛЧ, и клубу действительно нужно выиграть ЛЧ, все для этого есть, но лично я с детства следил только за АПЛ.
Если мы сумеем добиться всего, чего добились в прошлом сезоне, а также сделаем еще один шаг в ЛЧ, то будет прекрасно", – рассказал англичанин.
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