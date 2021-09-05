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Эланга: Я был в шоке, услышав, что Роналду переходит в МЮ, сейчас уже немного отошел
Молодой футболист очень рад играть в одном клубе с Криштиану
Getty Images
Молодой хавбек "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в клуб:
"Я был в шоке, услышав, что он переходит в "МЮ", хотя сейчас уже немного отошел. Я буду следить за всеми действиями Роналду: что он делает, как он это делает, чем он занимается до и после тренировки. Я буду задавать ему вопросы.
Он выиграл с "МЮ" все, он знает, что такое играть за этот клуб. Он легенда.
Я слышал, что он часто общается с молодыми футболистами, и я с нетерпением жду нашей встречи", – сказал Эланга.
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