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Эланга: Я был в шоке, услышав, что Роналду переходит в МЮ, сейчас уже немного отошел

Англия
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Молодой футболист очень рад играть в одном клубе с Криштиану

Эланга: Я был в шоке, услышав, что Роналду переходит в МЮ, сейчас уже немного отошел

Getty Images

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Молодой хавбек "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в клуб:

"Я был в шоке, услышав, что он переходит в "МЮ", хотя сейчас уже немного отошел. Я буду следить за всеми действиями Роналду: что он делает, как он это делает, чем он занимается до и после тренировки. Я буду задавать ему вопросы.

Он выиграл с "МЮ" все, он знает, что такое играть за этот клуб. Он легенда.

Я слышал, что он часто общается с молодыми футболистами, и я с нетерпением жду нашей встречи", – сказал Эланга.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fotbollskanalen

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