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Кейн догнал Оуэна по количеству голов за сборную Англии

Англия
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Харри забил 40 голов за "трех львов"

Кейн догнал Оуэна по количеству голов за сборную Англии

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022 сборная Англии дома разгромила Андорру со счетом 4:0.

Второй гол "львов" в этом матче записал на свой счет капитан хозяев поля Харри Кейн - форвард "Тоттенхэма" реализовал пенальти на 72-й минуте встречи

Благодаря этому забитому мячу, Кейн достиг отметки в 40 голов в футболке национальной команды. Таким образом, Харри догнал Майкла Оуэна по этому показателю и делит с экс-нападающим 5-ту строчку в ТОПе бомбардиров в истории сборной Англии.

Напомним, лучший бомбардир англичан в истории - Уэйн Руни, 53 гола в составе сборной.

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В статье: Англия Андорра Харри Кейн
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