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Кейн догнал Оуэна по количеству голов за сборную Англии
Харри забил 40 голов за "трех львов"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 5-го тура квалификации на ЧМ-2022
Второй гол "львов" в этом матче записал на свой счет капитан хозяев поля Харри Кейн - форвард "Тоттенхэма" реализовал пенальти на 72-й минуте встречи
Благодаря этому забитому мячу, Кейн достиг отметки в 40 голов в футболке национальной команды. Таким образом, Харри догнал Майкла Оуэна по этому показателю и делит с экс-нападающим 5-ту строчку в ТОПе бомбардиров в истории сборной Англии.
Напомним, лучший бомбардир англичан в истории - Уэйн Руни, 53 гола в составе сборной.
Harry Kane has now scored the same amount of goals for England as Michael Owen (40).— Squawka Football (@Squawka) September 5, 2021
And he's played 26 fewer games. ???????????????????????????? pic.twitter.com/HaQdY3mzxc
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