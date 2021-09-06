Голкипер сборной Аргентины: Я не хотел в Арсенал – переехал в Лондон из-за проблем семьи с деньгами

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес рассказал в интервью El Pais, что не хотел переходить в лондонский "Арсенал" в 16-летнем возрасте.

"Канониры" следили за мной, а Пепе Санторо, тогдашний тренер в академии "Индепендьенте" сказал, что такой шанс бывает только раз в жизни. Мои семья и агенты тоже так думали. Это решение было больше для них. Я не хотел переходить в "Арсенал". Я не жалею, но тогда мне хотелось играть за "Индепендьенте".