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Голкипер сборной Аргентины: Я не хотел в Арсенал – переехал в Лондон из-за проблем семьи с деньгами
Не из-за спорта
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес рассказал в интервью El Pais, что не хотел переходить в лондонский "Арсенал" в 16-летнем возрасте.
"Канониры" следили за мной, а Пепе Санторо, тогдашний тренер в академии "Индепендьенте" сказал, что такой шанс бывает только раз в жизни. Мои семья и агенты тоже так думали. Это решение было больше для них. Я не хотел переходить в "Арсенал". Я не жалею, но тогда мне хотелось играть за "Индепендьенте".
"Время шло, я думал: "Если бы я остался, то уже через два года дебютировал бы". Но у моей семьи были проблемы с деньгами. Я перешел в "Арсенал" из-за этого, а не из-за спорта. Я приехал и не знал языка. За год я выучил английский и даже получил права".
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