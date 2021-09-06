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Тоттенхэм оштрафует южноамериканских игроков команды после их возвращения из сборных

Англия
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Клуб не отпускал игроков, однако те отправились в свои сборные

Тоттенхэм оштрафует южноамериканских игроков команды после их возвращения из сборных

Новина українською

"Тоттенхэм" оштрафует аргентинцев Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, а также колумбийца Давинсона Санчеса после их возвращения из сборных.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в "красный список" правительства Великобритании. В их число входят все страны Южной Америки.

Несмотря на это, футболисты "шпор" решили сыграть за свои сборные. Они планировали пропустить только третьи отборочные матчи чемпионата мира-2022 в сентябре и вернуться в Великобританию через Хорватию, чтобы избежать карантина и получить возможность тренироваться.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон)
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