Тоттенхэм оштрафует южноамериканских игроков команды после их возвращения из сборных

"Тоттенхэм" оштрафует аргентинцев Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро, а также колумбийца Давинсона Санчеса после их возвращения из сборных.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в "красный список" правительства Великобритании. В их число входят все страны Южной Америки.

Несмотря на это, футболисты "шпор" решили сыграть за свои сборные. Они планировали пропустить только третьи отборочные матчи чемпионата мира-2022 в сентябре и вернуться в Великобританию через Хорватию, чтобы избежать карантина и получить возможность тренироваться.