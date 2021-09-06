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Манчестер Юнайтед может подписать 80-миллионного Райса следующим летом
Юнайтед намеревается и дальше будоражить трансферный рынок
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом, сообщает ESPN. "Манкунианцы" раздумывают над усилением средней линии.
"Молотобойцы" оценивают молодое дарование с контрактом до 2024 года в 80 миллионов фунтов.
Этим летом 22-летним основным игроком национальной также интересовался "МЮ" и "Челси", но клубы так и не сделали предложений.
Есть вероятность, что Поль Погба может следующим летом покинуть клуб, поэтому "дьяволы" заранее рассматривают кандидатуры на усиление полузащиты.
В прошлом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 35 игр, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.
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