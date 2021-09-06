Манчестер Юнайтед может подписать 80-миллионного Райса следующим летом

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом, сообщает ESPN. "Манкунианцы" раздумывают над усилением средней линии.

"Молотобойцы" оценивают молодое дарование с контрактом до 2024 года в 80 миллионов фунтов.

Этим летом 22-летним основным игроком национальной также интересовался "МЮ" и "Челси", но клубы так и не сделали предложений.

Есть вероятность, что Поль Погба может следующим летом покинуть клуб, поэтому "дьяволы" заранее рассматривают кандидатуры на усиление полузащиты.

В прошлом сезоне Райс провел за "Вест Хэм" 35 игр, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.