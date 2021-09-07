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Ван Гал – журналисту на слова о стиле Челси: У вас нулевое знание футбола. С 5-3-2 можно хорошо атаковать
Луи снимает шляпу
FC Bayern
Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на вопрос журналиста, который спросил, не собирается ли он использовать в стане "Оранье" стиль от обороны, приведя в пример лондонский "Челси".
"У вас нулевое знание футбола. Вы журналист, который хочет поделиться своим видением, но у вас его нет. При схеме 5-3-2 можно очень хорошо атаковать. Я снимаю шляпу перед Тухелем за то, что он это показал с "Челси".
Напомним, Тухель заменил Лэмпарда в конце января и сразу же стал играть по схеме 3-4-2-1 (5-3-2 при обороне). Под руководством Томаса "синие" выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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