Ситуативное решение. Позиция либеро давно неактуальна, но иногда используется даже грандами

Всё началось с Ивана

Считается, что позиция последнего защитника появилась в Италии в 60-х годах, в легендарном "Интере" Эленио Эрреры. Это довольно спорное утверждение. Авторитетный английский журналист Джонатан Уилсон в своей книге "Переворачивая пирамиду" утверждает, что первым либеро (от итал. libero - свободный) нужно считать Ивано Блазона, игрока "Триестины". Именно в этом клубе в 1947 году была применена оборонительная тактика "катеначчо", важнейшим элементом в которой был именно Блазон. Функции либеро в то время ограничивались исключительно оборонительной работой. От Ивано никто не требовал "дирижировать" атакой, участвовать в комбинациях и проверять реакцию вратаря дальними ударами.

В Англии новую позицию окрестили "свипером" ( от анг. sweep - подметать), которая ещё точнее охарактеризовала задачу последнего защитника: подчищать огрехи коллег по обороне.

"Кайзер" Франц разделял позиции и властвовал на поле

Такой уклад продержался более двадцати лет пока на мировую футбольную арену не вышел Франц Беккенбауэр. Начинавший играть в полузащите, он совершил настоящую революцию на своей позиции. Франц защищался и атаковал, участвовал в комбинациях и самолично продвигал мяч вперёд, забивал и ассистировал. Как результат - впечатляющая коллекция трофеев, выигранных с клубом и на уровне сборных. Ну и два "Золотых мяча" в придачу.

Феноменальный успех "Кайзера" сыграл злую шутку с восприятием позиции либеро среди многих болельщиков. Для большинства Франц стал эталонным защитником, который умеет на поле абсолютно всё и дотянуться до его уровня могут единицы. Он, по сути, разделил одну позицию последнего защитника на два типа. Первый – защитники, которые концентрировались на обороне и не помышляли об атаке. Вторые участвовали во всех фазах игры.

Для сравнения возьмём Франко Барези - легенду итальянского футбола, идола "Милана". Даже если судить по хайлайтам, то Барези - это подкаты, выносы и спасения ворот. В то время, как Беккенбауэр - это комбинации, финты, удары.

Барези против Ромарио

Отличительной чертой Беккенбауэра была также феноменальная голевая статистика. Франц положил начало династии немецких либеро-бомбардиров. В отличие от представителей южных стран уроженцы Германии на позиции свиперов забивали гораздо больше мячей.

В подтверждение приведём цифры: итальянцы Барези и Ширеа - 17 и 27 голов за карьеру соответственно, грек Траянос Деллас - 29 голов. Количеству голов у немецких либеро могут позавидовать многие нападающие: Беккенбауэр - 97 голов, Лотар Маттеус - 184 гола, Маттиас Заммер - 98 голов!

Тут необходимо уточнение, что вышеперечисленные немцы начинали карьеры в полузащите и нападении, но даже если сравнивать только те матчи, где они выходили на позиции либеро статистика будет всё равно на их стороне.

Двойной удар

Позиция последнего защитника активно применялась вплоть до начала 90-х годов прошлого века. Пока не получила "двойной удар": бюрократический и тактический.

Чемпионат Мира-1990 года не понравился ни зрителям, ни футбольным функционерам. Заточенность на оборону и малое количество голов привели к двум решениям, которые очень изменили футбол. Первое - вратарям запретили брать в руки мяч, посланный ногой от игрока своей команды. Второе - изменение правила офсайда. Игрок нападения с того момента мог находится на одной линии с последним футболистом, а не ПРЕДПОСЛЕДНИМ, как это было раньше, начиная с 1925 года. Свиперы своей позицией делали создание офсайдной ловушки практически невозможным.

Победители ЧМ-1990 - сборная Германии

Удар тактикой нанёс Аригго Сакки со своим "Миланом" начала 90-х. Схема 4-4-2 и применение зонной, а не персональной защиты, ввели новый тренд среди тренеров. Команды начали перестраиваться, играть в линию, а последние защитники стали чем-то вроде кнопочных телефонов в 2021 году. Устаревшей технологией, которая ушла в прошлое.

Ситуативное явление

Настоящего либеро в современном футболе почти не встретить, но свиперы, на самом деле, никуда не пропали. Они стали опцией, которой команды пользуются в отдельных случаях. Условно, роль свипера сегодня используют в двух вариациях.

1. Вратарь. Естественно, первым на ум приходит Мануэль Нойер. Высокий блок защиты и контроль мяча "Баварией" вынуждает соперников использовать стиль "вертикального футбола". А по-простому, тактику "бей-беги". В таких случаях Нойер далеко выходит из ворот и противостоит длинным забросам при контратаках. Умение играть ногами на высоком уровне и хладнокровие - обязательные условия для вратаря, решившегося на такое. Это просто надо видеть!

Впрочем, Нойера при всей шумихе, вокруг его имени нельзя назвать первопроходцем среди вратарей-либеро. Посмотрите, что творил легендарный Рене Игита!



2. Защитники. Один из самых ярких эпизодов последних лет. Манчестер Сити- Эвертон 1:1. Обратите внимание на позицию Стоунза. Он играет настолько ниже линии полузащиты и коллег по обороне, что иначе, как "чистильщиком" его назвать нельзя. Такие усредненные позиции обусловлены тотальным контролем мяча со стороны "Сити" (65,4%) при необходимости отыгрываться после гола Руни. При том, что делать это приходилось в меньшинстве после удаления Уокера на 44 минуте.

Выбор именно Стоунза в качестве либеро был обусловлен скоростным превосходством англичанина над ветераном Компани. В случае опасности последний мог просто не успеть сместиться на нужный фланг для "зачистки".

Такая система обороны сегодня встречается преимущественно в схемах с тремя защитниками. Подобную роль в своё время эпизодически исполнял Бонуччи в составе туринского BBC (Barzgli - Bonucci - Chiellini). Благодаря точным дальним передачам Лео компенсировал свою глубокую позицию и обеспечивал быстрый переход из обороны в атаку.

Эпизодически играл либеро и Давид Луис в эпоху «Челси» Антонио Конте. Любящий атаковать бразилец смело бежал в атаку в лучших традициях немецких либеро. Благо, что на подстраховке был более «скромный» парень Гари Кэхилл.

В ожидании чуда

Естественно, упомянутые примеры редки в современном футболе и не носят систематический характер. Последние тактические тренды и исключительная редкость появления свиперов на поле даёт право говорить о смерти этого амплуа. И шанс, что очередной тренер-экспериментатор поставит на место последнего защитника условного Жуля Кюнде на постоянной основе, ничтожно мал. Но если эксперимент будет иметь успех и поднимется хайп, то шансы получения "Золотого мяча" ещё одним защитником вырастет в разы. Ведь в футболе всегда есть место чуду. Спросите у фанатов «Лестера» и сборной Греции!