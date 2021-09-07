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Хавбек Ливерпуля Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране

Англия
(1 голосов)

Английский клуб работает над возвращением футболиста

Хавбек Ливерпуля Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не может вернуться в Англию из-за военного переворота в Гвинее. Футболист был вызван в сборную своей страны для участия в отборочных матчах ЧМ-202.

Английский клуб занимается возвращением футболиста.

"Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся.

Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в "Ливерпуль", — приводит заявление представителя клуба Goal.

Добавим, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели. Матч Гвинея — Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесён.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Ливерпуль Гвинея Наби Кейта                            

                                                

                        

                            

                                
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(1 голосов)

                                


                            

                            

                                
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Источник:

                                    GOAL.COM                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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            Комментарии (1)
        

    

            
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avatar

    

        

            ascent (Луксор)        

        
07.09.2021 в 11:15

    

    

        
Опять пиндосы правительства меняют...

            

    

                    
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