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Хавбек Ливерпуля Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране
Английский клуб работает над возвращением футболиста
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не может вернуться в Англию из-за военного переворота в Гвинее. Футболист был вызван в сборную своей страны для участия в отборочных матчах ЧМ-202.
Английский клуб занимается возвращением футболиста.
"Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся.
Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в "Ливерпуль", — приводит заявление представителя клуба Goal.
Добавим, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели. Матч Гвинея — Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесён.
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