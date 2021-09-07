Хавбек Ливерпуля Кейта не может покинуть Гвинею из-за военного переворота в стране

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не может вернуться в Англию из-за военного переворота в Гвинее. Футболист был вызван в сборную своей страны для участия в отборочных матчах ЧМ-202.

Английский клуб занимается возвращением футболиста.

"Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся. Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в "Ливерпуль", — приводит заявление представителя клуба Goal.

Добавим, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели. Матч Гвинея — Марокко, который должен был состояться 6 сентября, перенесён.