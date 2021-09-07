Сити хочет купить у Милана нового конкурента для Зинченко

"Манчестер Сити" следит за 23-летним защитником "Милана" Тео Эрнандесом.

По информации издания Calciomercato, руководство "горожан" планирует усилить позицию левого защитника.

Также источник отмечает, что интерес к футболисту проявляет и французский "ПСЖ". Однако никакой конкретики о потенциальном уходе Эрнандеса из "Милана" не сообщается.

В нынешнем сезоне защитник провел за "россонери" 2 матча во всех турнирах, где выполнил одну результативную передачу.

Контракт Тео с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

К слову, на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет 24-летний украинец Александр Зинченко