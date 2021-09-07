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Сити хочет купить у Милана нового конкурента для Зинченко

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Французом также интересуется "ПСЖ"

Сити хочет купить у Милана нового конкурента для Зинченко

Новина українською

"Манчестер Сити" следит за 23-летним защитником "Милана" Тео Эрнандесом.

По информации издания Calciomercato, руководство "горожан" планирует усилить позицию левого защитника.

Также источник отмечает, что интерес к футболисту проявляет и французский "ПСЖ". Однако никакой конкретики о потенциальном уходе Эрнандеса из "Милана" не сообщается.

В нынешнем сезоне защитник провел за "россонери" 2 матча во всех турнирах, где выполнил одну результативную передачу.

Контракт Тео с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

К слову, на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет 24-летний украинец Александр Зинченко

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В статье: Манчестер Сити Милан ПСЖ Тео Эрнандес
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (4)
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ВасяКулебяка (Козливка)
07.09.2021 в 16:36
Все конкуренты Зинченко плохо кончили их уже нет в клубе
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2021 в 16:16
Самый галимый защитник. Давно пора убирать. А то один пиар и понты, а игры нет. Единственный из защитников, который за прошлый сезон не забил ни одного гола.
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+1
-1
Соколов (Никополь)
07.09.2021 в 16:04
Саня прости, Саня гудбай...
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
07.09.2021 в 15:42
Менди посадят, ему нужна замена.
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0
0


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