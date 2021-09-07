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Сити хочет купить у Милана нового конкурента для Зинченко
Французом также интересуется "ПСЖ"
"Манчестер Сити" следит за 23-летним защитником "Милана" Тео Эрнандесом.
По информации издания Calciomercato, руководство "горожан" планирует усилить позицию левого защитника.
Также источник отмечает, что интерес к футболисту проявляет и французский "ПСЖ". Однако никакой конкретики о потенциальном уходе Эрнандеса из "Милана" не сообщается.
В нынешнем сезоне защитник провел за "россонери" 2 матча во всех турнирах, где выполнил одну результативную передачу.
Контракт Тео с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
К слову, на позиции левого защитника в "Манчестер Сити" играет 24-летний украинец Александр Зинченко
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