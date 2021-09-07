Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника Вест Хэма

"Манчестер Юнайтед" попробует приобрести полузащитника "Вэст Хэма" Деклана Райса следующим летом, сообщает ESPN. "Молотобойцы" оценивают игрока в € 90 млн.

В это трансферное окно "красные дьяволы" потратили слишком много средств, поэтому переход Деклана Райса оказался невозможным, хотя ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть его на "Олд Траффорд".

Напомним, команду сначала пополнили Джейдон Санчо и Рафаэль Варан, а в конце трансферного окна в "Манчестер Юнайтед" сенсационно вернулся Криштиану Роналду.