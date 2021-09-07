  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лингард отказался продлевать контракт с МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лингард отказался продлевать контракт с МЮ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В 28 лет можно стать вечным сменщиком

Лингард отказался продлевать контракт с МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Джесси Лингард отказался от последнего предложения продления контракта с "Манчестер Юнайтед". Игрок хочет получать гарантированное игровое время, сообщает ESPN.

Если стороны не смогут договориться о новом контракте, воспитанник "Юнайтед", покинет клуб бесплатно летом 2022 года в связи с истечением срока договора.

Джесси хочтел бы играть регулярно, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

Минувшим летом к Лингарду был интерес от английских и зарубежных клубов, но Оле-Гуннар Сульшер захотел сохранить хавбека в составе своей команды.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в "Вест Хэме". За 16 матчей он забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. За прошлую весну он трижды был номинирован на лучшего игрока месяца в АПЛ и дважды забирал эту награду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...