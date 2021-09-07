Лингард отказался продлевать контракт с МЮ

Джесси Лингард отказался от последнего предложения продления контракта с "Манчестер Юнайтед". Игрок хочет получать гарантированное игровое время, сообщает ESPN.

Если стороны не смогут договориться о новом контракте, воспитанник "Юнайтед", покинет клуб бесплатно летом 2022 года в связи с истечением срока договора.

Джесси хочтел бы играть регулярно, чтобы попасть на ЧМ-2022 в составе сборной Англии.

Минувшим летом к Лингарду был интерес от английских и зарубежных клубов, но Оле-Гуннар Сульшер захотел сохранить хавбека в составе своей команды.

Вторую половину прошлого сезона Лингард провел в аренде в "Вест Хэме". За 16 матчей он забил 9 голов и отдал 5 голевых передач. За прошлую весну он трижды был номинирован на лучшего игрока месяца в АПЛ и дважды забирал эту награду.