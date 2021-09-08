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Ключевой защитник Челси хочет солидного повышения в зарплате

Англия
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Летом немец может уйти бесплатно

Ключевой защитник Челси хочет солидного повышения в зарплате

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство лондонского "Челси" ведет переговоры с защитником Антонио Рюдигером о подписании нового трудового договора.

Игрок получает сейчас 130 тысяч фунтов в неделю (около 7,2 млн евро в год) и хочет, чтобы его зарплата возросла до 200 тысяч фунтов в неделю (почти 11,2 млн евро в год).

Пока "Челси" не склоняется к тому, чтобы подписывать контракт на условиях Рюдигера. Текущее соглашение истекает летом 2022-го. Немец готов рассматривать другие варианты для продолжения карьеры. Менеджер "синих" Томас Тухель хотел бы, чтоб Антонио продолжил выступать за лондонский клуб, как сообщает Eurosport.

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В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
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Источник:
Eurosport

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