Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ключевой защитник Челси хочет солидного повышения в зарплате
Летом немец может уйти бесплатно
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство лондонского "Челси" ведет переговоры с защитником Антонио Рюдигером о подписании нового трудового договора.
Игрок получает сейчас 130 тысяч фунтов в неделю (около 7,2 млн евро в год) и хочет, чтобы его зарплата возросла до 200 тысяч фунтов в неделю (почти 11,2 млн евро в год).
Пока "Челси" не склоняется к тому, чтобы подписывать контракт на условиях Рюдигера. Текущее соглашение истекает летом 2022-го. Немец готов рассматривать другие варианты для продолжения карьеры. Менеджер "синих" Томас Тухель хотел бы, чтоб Антонио продолжил выступать за лондонский клуб, как сообщает Eurosport.
Популярное сейчас
- Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча на 8 сентября 2021
- Победа молодежной сборной, еще один подвиг Казахстана. Главные новости за 7 сентября
- Украина обыгрывает Бельгию и выходит в плей-офф мужского Евро. Как это было
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО