Ключевой защитник Челси хочет солидного повышения в зарплате

Руководство лондонского "Челси" ведет переговоры с защитником Антонио Рюдигером о подписании нового трудового договора.

Игрок получает сейчас 130 тысяч фунтов в неделю (около 7,2 млн евро в год) и хочет, чтобы его зарплата возросла до 200 тысяч фунтов в неделю (почти 11,2 млн евро в год).

Пока "Челси" не склоняется к тому, чтобы подписывать контракт на условиях Рюдигера. Текущее соглашение истекает летом 2022-го. Немец готов рассматривать другие варианты для продолжения карьеры. Менеджер "синих" Томас Тухель хотел бы, чтоб Антонио продолжил выступать за лондонский клуб, как сообщает Eurosport.