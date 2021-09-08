  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал и Барселона заинтересованы в приобретении хавбека Лестера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал и Барселона заинтересованы в приобретении хавбека Лестера

Англия
(1 голосов)

И еще один клуб из Манчестера

Реал и Барселона заинтересованы в приобретении хавбека Лестера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Интерес к бельгийскому исполнителю английского "Лестера" Юри Тилемансу проявляют мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает AS со ссылкой на слова авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, в случае с "красными дьяволами" потенциальный переход Юри в команду Сульшера будет зависеть от будущего Поля Погба. Пока неизвестно, останется ли французский хавбек в "МЮ". Также манкунианцы рассмотрят кандидатуру Деклана Райса.

Отметим, что трудовой договор Тилеманса с "Лестером" истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает бельгийца в 55 миллионов евро.

Читайте такжеБельгия - Чехия 3:0. Куртуа, Азар и Лукаку - инопланетяне

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Юри Тилеманс Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
08.09.2021 в 14:17
Реалу он нафиг нужен, а Барса его финансово не потянет
Ответить
+2
-2
avatar
Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 14:34
На том и порешили. В Манчестер нах.
Ответить
0
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 14:39
Дох, ты где вчера был? Почему на срач по поводу Суперлиги не пришёл? Я приглашал. Смотри мне, прогул поставлю. Дариан был, Витя Динамит был, Чапман... Тебя только не хватало. Людей спасал?
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...