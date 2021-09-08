Реал и Барселона заинтересованы в приобретении хавбека Лестера

Интерес к бельгийскому исполнителю английского "Лестера" Юри Тилемансу проявляют мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает AS со ссылкой на слова авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, в случае с "красными дьяволами" потенциальный переход Юри в команду Сульшера будет зависеть от будущего Поля Погба. Пока неизвестно, останется ли французский хавбек в "МЮ". Также манкунианцы рассмотрят кандидатуру Деклана Райса.

Отметим, что трудовой договор Тилеманса с "Лестером" истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает бельгийца в 55 миллионов евро.