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Реал и Барселона заинтересованы в приобретении хавбека Лестера
И еще один клуб из Манчестера
Getty Images / Global Images Ukraine
Интерес к бельгийскому исполнителю английского "Лестера" Юри Тилемансу проявляют мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает AS со ссылкой на слова авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо.
По информации источника, в случае с "красными дьяволами" потенциальный переход Юри в команду Сульшера будет зависеть от будущего Поля Погба. Пока неизвестно, останется ли французский хавбек в "МЮ". Также манкунианцы рассмотрят кандидатуру Деклана Райса.
Отметим, что трудовой договор Тилеманса с "Лестером" истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает бельгийца в 55 миллионов евро.
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