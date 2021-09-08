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ФИФА отстранила нескольких игроков из АПЛ до 14 сентября
Все из-за участия игроков в матчах национальных сборных
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА отстранила восьмерых бразильских футболистов из чемпионата Англии до 14 сентября, пишет BBC. Причина — клубы отказались отпускать игроков в национальную команду в этой паузе.
Речь идет об Алиссоне, Фабиньо, Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эдерсоне, Габриэле Жезусе (Манчестер Сити), Фреде (Манчестер Юнайтед), Тиагу Силве (Челси) и Рафинье (Лидс). Решение было принято на основании обращения Бразильской конфедерации футбола (CBF) в ФИФА. При этом, в CBF не стали предъявлять претензий по поводу нападающего "Эвертона" Ришарлисона в связи с его участием в Олимпиаде в Токио.
Футболисты не смогут выступать за свои команды в матчах чемпионата Англии в эти выходные.
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