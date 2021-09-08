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ФИФА отстранила нескольких игроков из АПЛ до 14 сентября

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Все из-за участия игроков в матчах национальных сборных

ФИФА отстранила нескольких игроков из АПЛ до 14 сентября

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА отстранила восьмерых бразильских футболистов из чемпионата Англии до 14 сентября, пишет BBC. Причина — клубы отказались отпускать игроков в национальную команду в этой паузе.

Речь идет об Алиссоне, Фабиньо, Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эдерсоне, Габриэле Жезусе (Манчестер Сити), Фреде (Манчестер Юнайтед), Тиагу Силве (Челси) и Рафинье (Лидс). Решение было принято на основании обращения Бразильской конфедерации футбола (CBF) в ФИФА. При этом, в CBF не стали предъявлять претензий по поводу нападающего "Эвертона" Ришарлисона в связи с его участием в Олимпиаде в Токио.

Футболисты не смогут выступать за свои команды в матчах чемпионата Англии в эти выходные.

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В статье: Фабиньо Алиссон Бекер
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 16:47
Супер! Наконец-то справедливо решили наказать! Не хочешь, там играть, то и здесь не играй! Но есть одно - но! Если игроку побоку все, кроме бабла, то ему вообще хорошо отдохнуть можно без потери в зарплате)
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trust in LFC1892 (Киев)
08.09.2021 в 16:29
Думаю, АПЛ их в сторону моря отправит. И правильно сделает.
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Romerik (YNWA)
08.09.2021 в 16:16
А сх*ялі фіфа лізе в справи апл? І тепер ясно, чого виперлися на поле поліцейські. Просто хотіли зірвати матч, так як в аргентів був основний склад, а бразильців не пустили в збірну. І хіба, якби вони прилетіли, то не сиділи б на карантині? Вони ж з Апл. Ху*ня якась...
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