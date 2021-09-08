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Партей вернулся в общую группу Арсенала
Игрок восстанавливался от травмы
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, пишет пресс-служба "канониров".
28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.
Партей перешел в "Арсенал" из "Атлетико" в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.
???? @ThomasPartey22 is back!— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2021
Watch the latest training edit ahead of our return to @PremierLeague action on Saturday ????
???? Arsenal Training Centre
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