Партей вернулся в общую группу Арсенала

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, пишет пресс-служба "канониров".

28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.

Партей перешел в "Арсенал" из "Атлетико" в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.

