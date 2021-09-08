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Партей вернулся в общую группу Арсенала

Англия
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Игрок восстанавливался от травмы

Партей вернулся в общую группу Арсенала

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей вернулся к тренировкам с командой, пишет пресс-служба "канониров".

28-летний ганец начал работу в общей группе после травмы лодыжки, из-за которой футболист пропустил начало сезона-2021/22.

Партей перешел в "Арсенал" из "Атлетико" в октябре 2020 года. На его счету 3 результативных передачи в 33 матчах за лондонцев.

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Партей
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