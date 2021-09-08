  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Соцсети ждут, что известный футболист покончит с собой? Брат Рио Фердинанда высказался об оскорблениях в интернете
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соцсети ждут, что известный футболист покончит с собой? Брат Рио Фердинанда высказался об оскорблениях в интернете

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Бывший игрок "Вест Хэма" высказался о булинге

Соцсети ждут, что известный футболист покончит с собой? Брат Рио Фердинанда высказался об оскорблениях в интернете

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Антон Фердинанд, брат Рио Фердинанда и бывший игрок "Вест Хэма" выступил на заседании Комитета внутренних дел по расследованию насилия в интернете. Он жестко прошелся по социальным сетям и их владельцам.

"Они (социальные сети) созданы, чтобы вызывать привыкание. Вы не сможете отказаться от них после того, как начали ими пользоваться. Существует проблема психического здоровья, связанная с неспособностью отказаться от них.

Мой главный вопрос – чего ждут компании, владеющие социальными сетями? Они ждут, что известный футболист или член его семьи покончит с собой? Потому что, если они ждут этого, то уже слишком поздно.

Все сводится к тому, действительно ли компании хотят внести изменения? Пока что они говорят, что хотят этого, но их действия это не подтверждают", – считает Фердинанд.

"Аргументом соцсетей является то, что у них не может быть документов всех людей в мире. Хорошо, тогда вы должны взять на себя обязанность по заботе о своих пользователях", – сказал Антон.

"Они не хотят внедрять технологию по ограничению злоупотреблений, потому что, если я ретвитну расистский твит, который был написан в мой адрес, ажиотаж вокруг него будет прибыльным для них.

Скольких людей, управляющих этими компаниями, оскорбляли на расовой почве? Все, что я слышу, это "мы никогда не поймем". В вашей многомиллиардной компании либо есть кто-то, кто это понимает, либо люди на уровне высшего руководства, которые понимают, что могут повлиять на то, что происходит в компании", – подытожил бывший футболист.

Напомним, что Антон Фердинанд завершил карьеру в 2019 году. Он выступал на позиции защитника и больше всего времени, 5 лет, провёл в "Вест Хэме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рио Фердинанд Антон Фердинанд социальные сети Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Tenma7 (Чернигов)
08.09.2021 в 20:28
Новость, так новость. Еще и жирным шрифтом
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...