Соцсети ждут, что известный футболист покончит с собой? Брат Рио Фердинанда высказался об оскорблениях в интернете

Антон Фердинанд, брат Рио Фердинанда и бывший игрок "Вест Хэма" выступил на заседании Комитета внутренних дел по расследованию насилия в интернете. Он жестко прошелся по социальным сетям и их владельцам.

"Они (социальные сети) созданы, чтобы вызывать привыкание. Вы не сможете отказаться от них после того, как начали ими пользоваться. Существует проблема психического здоровья, связанная с неспособностью отказаться от них.

Мой главный вопрос – чего ждут компании, владеющие социальными сетями? Они ждут, что известный футболист или член его семьи покончит с собой? Потому что, если они ждут этого, то уже слишком поздно.

Все сводится к тому, действительно ли компании хотят внести изменения? Пока что они говорят, что хотят этого, но их действия это не подтверждают", – считает Фердинанд.

"Аргументом соцсетей является то, что у них не может быть документов всех людей в мире. Хорошо, тогда вы должны взять на себя обязанность по заботе о своих пользователях", – сказал Антон.

"Они не хотят внедрять технологию по ограничению злоупотреблений, потому что, если я ретвитну расистский твит, который был написан в мой адрес, ажиотаж вокруг него будет прибыльным для них.

Скольких людей, управляющих этими компаниями, оскорбляли на расовой почве? Все, что я слышу, это "мы никогда не поймем". В вашей многомиллиардной компании либо есть кто-то, кто это понимает, либо люди на уровне высшего руководства, которые понимают, что могут повлиять на то, что происходит в компании", – подытожил бывший футболист.

Напомним, что Антон Фердинанд завершил карьеру в 2019 году. Он выступал на позиции защитника и больше всего времени, 5 лет, провёл в "Вест Хэме".