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Арсенал нашел замену Обамеянгу в Испании
Форварда может сменить Юссеф Эн-Несири
Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего марокканца заинтересован лондонский "Арсенал", информирует издание La Colina de Nervion.
Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб "Арсенала" рассматривают Эн-Несири в качестве потенциального сменщика Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к уходу из клуба.
"Канониры" планируют подписать марокканского нападающего следующим летом, так как зимой, посреди сезона, "Севилья" вряд ли согласится отпустить одного из основных игроков.
В нынешнем сезоне Эн-Несири уже успел сыграть в составе "Севильи" три матча, забить два гола и отдать одну результативную передачу.
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