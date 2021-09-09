Арсенал нашел замену Обамеянгу в Испании

Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего марокканца заинтересован лондонский "Арсенал", информирует издание La Colina de Nervion.

Согласно сведениям источника, руководство и тренерский штаб "Арсенала" рассматривают Эн-Несири в качестве потенциального сменщика Пьера-Эмерика Обамеянга, который близок к уходу из клуба.

"Канониры" планируют подписать марокканского нападающего следующим летом, так как зимой, посреди сезона, "Севилья" вряд ли согласится отпустить одного из основных игроков.

В нынешнем сезоне Эн-Несири уже успел сыграть в составе "Севильи" три матча, забить два гола и отдать одну результативную передачу.