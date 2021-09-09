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Роналду: Я буду давить на Сульшера, чтобы он меня выпустил с Ньюкаслом

Англия
(1 голосов)

Плохие новости для раздевалки

Роналду: Я буду давить на Сульшера, чтобы он меня выпустил с Ньюкаслом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду дал интервью клубному сайту "Манчестер Юнайтед" о возвращении на Олд Траффорд. В нём он, помимо прочего, дал понять на сколько сильно хочет играть.

"Я никогда не думал, что смогу вернуться, но я горжусь тем, что это случилось. Я взволнован, очень хочу начать выступать как можно лучше. Я очень счастлив, как и моя семья.

Конечно, я буду нервничать в субботу, но сейчас я более опытный, более взрослый (чем в 2003 году). Я буду готов. И я буду давить на Оле, чтобы он включил меня в стартовый состав. Я готов играть!", – заявил Роналду.

"Юнайтед" сыграет с "Ньюкаслом" 11 сентября на Олд Траффорд.

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Напомним, что Криштиану воссоединился с "Манчестер Юнайтед" в последние дни минувшего летнего трансферного окна. "Дьяволы" заплатили за португальца 15 миллионов евро чистыми и ещё 8 миллионов "Ювентус" может получить в виде бонусов.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
09.09.2021 в 21:41
Прикольно..........
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