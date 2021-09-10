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Майкл Антонио признан лучшим игроком августа в АПЛ 

Англия
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Форвард Вест Хэма забил четыре гола и отдал три ассиста в трех турах 

Майкл Антонио признан лучшим игроком августа в АПЛ 

Майкл Антонио, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге был признан нападающий “Вест Хэма” Майкл Антонио.

31-летний форвард мощно начал новый сезон, забив четыре гола и отдав три ассиста в трех стартовых турах Премьер-лиги. Также в прошлом месяце Антонио стал лучшим бомбардиром “Вест Хэма” в АПЛ, опередив Паоло Ди Канио.

Во всеобщем голосовании Майкл Антонио опередил Саида Бенрахма (“Вест Хэм”), Маркоса Алонсо (“Челси”), Эрика Дайера (“Тоттенхэм”), Демерэя Грэя (“Эвертон”) и Мейсона Гринвуда (“Манчестер Юнайтед”).

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В статье: Премьер-лига АПЛ Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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