Майкл Антонио признан лучшим игроком августа в АПЛ 

Лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге был признан нападающий “Вест Хэма” Майкл Антонио.

31-летний форвард мощно начал новый сезон, забив четыре гола и отдав три ассиста в трех стартовых турах Премьер-лиги. Также в прошлом месяце Антонио стал лучшим бомбардиром “Вест Хэма” в АПЛ, опередив Паоло Ди Канио.

