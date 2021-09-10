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Тренер Тоттенхэма - лучший в августе в АПЛ

Англия
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Единственная команда в чемпионате без потерь очков 

Тренер Тоттенхэма - лучший в августе в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером августа в чемпионате Англии.

“Тоттенхэм” с 47-летним тренером, который возглавил команду этим летом, выиграл все три матча сезона 2021/22, не пропустив ни одного гола (“Манчестер Сити” 1:0, “Вулверхэмптон” 1:0, “Уотфорд” 1:0). “Тоттенхэм” – единственная команда, набравшая девять очков из девяти возможных.

Другими претендентами на награду были Рафаэль Бенитес (“Эвертон”), Дэвид Мойес (“Вест Хэм”) и Томас Тухель (“Челси”).

В последний раз тренер “Тоттенхэма” побеждал в номинации в ноябре прошлого года (Жозе Моуриньо).

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Нуну Эшпириту Санту
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