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Клопп: Больше всего от запрета ФИФА для бразильских футболистов пострадают сами игроки

Англия
(1 голосов)

Тренер заявил, что пока клубы не могут найти выход

Клопп: Больше всего от запрета ФИФА для бразильских футболистов пострадают сами игроки

PA Wire/ Laurence Griffiths

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что ФИФА запретила ряду бразильских футболистов играть до 14 сентября из-за отказа клубов отпускать их в сборные.

"Пока я не знаю, смогут ли Алиссон и Фабиньо сыграть с "Лидсом". Фирмино точно не появится, потому что у него травма. Сейчас сложилась действительно щекотливая ситуация и для клуба, и для игроков. Клубы хотели отпустить игроков, но это было невозможно. Больше всего от запрета пострадают футболисты, потому что они не смогут делать то, что любят — играть. Ранее были исключения, но здесь решение не найдено", — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
10.09.2021 в 16:58
Надо обращаться в суд, Перес подскажет куда и как порешать
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Spokoyno (Київ)
10.09.2021 в 16:45
Чергові вибрики пандемічної реакції чинуш... А державних чи футбольних...
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