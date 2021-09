Клопп: Больше всего от запрета ФИФА для бразильских футболистов пострадают сами игроки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что ФИФА запретила ряду бразильских футболистов играть до 14 сентября из-за отказа клубов отпускать их в сборные.

"Пока я не знаю, смогут ли Алиссон и Фабиньо сыграть с "Лидсом". Фирмино точно не появится, потому что у него травма. Сейчас сложилась действительно щекотливая ситуация и для клуба, и для игроков. Клубы хотели отпустить игроков, но это было невозможно. Больше всего от запрета пострадают футболисты, потому что они не смогут делать то, что любят — играть. Ранее были исключения, но здесь решение не найдено", — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.

Klopp: "The real punishment would be for the players. They wouldn't be able to do what they love to do - play. Footballers previously have had exemptions but there was no solution. We get tested 3 times a week."