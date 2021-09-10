Лестер попытается подписать форварда Сассуоло

"Лестер Сити" интересуется нападающим 27-летним итальянским форвардом "Сассуоло" Доменико Берарди.

По информации Calciomercato, английский клуб хочет сделать запрос по футболисту в зимнее трансферное окно. На Берарди также претендуют "Милан" и "Фиорентина". "Сассуоло" требует за игрока € 40 млн.

В прошлом сезоне Берарди провёл 30 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.