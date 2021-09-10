"Он точно выйдет на поле в какой-то момент", – Сульшер дебюте Роналду с Ньюкаслом

Журналист BBC Саймон Стоун в своём твиттере привел комментарий Сульшера на счёт выхода Роналду в завтрашнем матче. "Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно", – сказал он.

OGS on Ronaldo: "He will get on the pitch at some point (tomorrow) that’s for sure. Cristiano and Raphael comes in and there is no place to hide with winners like that. You can’t give 95% in training when you have winners like them." — Simon Stone (@sistoney67) September 10, 2021

"Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно.

К нам пришли Криштиану и Варан, с такими победителями не спрячешься. Когда в команде такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках на 95%", – сказал тренер.

Напомним, что "МЮ" и "Ньюкасл" сыграют 11 сентября в 17:00 на Олд Траффорд по киевскому времени.