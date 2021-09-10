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"Он точно выйдет на поле в какой-то момент", – Сульшер дебюте Роналду с Ньюкаслом

Англия
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Но не точно, что в основе

"Он точно выйдет на поле в какой-то момент", – Сульшер дебюте Роналду с Ньюкаслом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Журналист BBC Саймон Стоун в своём твиттере привел комментарий Сульшера на счёт выхода Роналду в завтрашнем матче. "Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно", – сказал он.

"Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно.

К нам пришли Криштиану и Варан, с такими победителями не спрячешься. Когда в команде такие чемпионы, не получится выкладываться на тренировках на 95%", – сказал тренер.

Напомним, что "МЮ" и "Ньюкасл" сыграют 11 сентября в 17:00 на Олд Траффорд по киевскому времени.

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В статье: Криштиану Роналду Рафаэль Варан Оле Гуннар Сульшер Ньюкасл
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