"Он точно выйдет на поле в какой-то момент", – Сульшер дебюте Роналду с Ньюкаслом

Журналист BBC Саймон Стоун в своём твиттере привел комментарий Сульшера на счёт выхода Роналду в завтрашнем матче. "Завтра он точно выйдет на поле в какой-то момент, это точно", – сказал он.

OGS on Ronaldo: "He will get on the pitch at some point (tomorrow) that’s for sure. Cristiano and Raphael comes in and there is no place to hide with winners like that. You can’t give 95% in training when you have winners like them."