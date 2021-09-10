У Бразильцев всё же есть шанс сыграть в ближайших матчах АПЛ

ФИФА может отменить запрет на выступление Бразильских игроков 6 клубов в АПЛ, сообщает The Telegraph. Наказание было связано с тем, что клубы отказывались отпускать игроков в сборные.

ФИФА может уже сегодня объявить о том, что запрет снимается с футболистов.

На этой неделе ФИФА запретила восьми футболистам "Ливерпуля", "Сити", "МЮ", "Челси", "Эвертона" и "Лидса" играть за клубы в течение 5 дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола.

Командам запретили задействовать игроков в матчах под угрозой санкций ФИФА. Наказание связано с тем, что клубы АПЛ отказались отпускать бразильцев в сборную.

Чиновники и руководители футбольных федераций ведут сейчас переговоры об отмене запрета. В частности, Мексика и Парагвай, также настаивавшие на 5-дневном запрете играть, свои требования отозвали.

Бразилия пока не отказывалась от претензий, однако, как сообщает The Telegraph, договоренность в этом вопросе более чем реальна.

Между собой клубы уже договорились, что не будут предъявлять друг другу претензий, если кто-то из них проигнорирует запрет на использование футболиста.

Во избежание дальнейших конфликтов между клубами и футбольными федерациями правительство Великобритании может пообещать странам Южной Америки, что футболисты без каких-либо ограничений будут отпущены в национальные команды в октябре.