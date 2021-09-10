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Клопп не может понять, почему Саутгейт использует Арнольда в центре поля

Англия
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Тренер "Ливерпуля" разочарован тактическими изысками финалиста Евро

Клопп не может понять, почему Саутгейт использует Арнольда в центре поля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о роли Трента Александра-Арнольда в недавнем матче Англии и Андорры, где правый защитник вышел играть роль "восьмёрки" в центре поля.

"Это возможно, но зачем ты делаешь из лучшего правого защитника мира полузащитника?", – задался вопросом немецкий специалист.

"В такой игре, где, например, Англия является такой доминирующей стороной, за которую Трент мог бы играть в полузащите, я бы предпочел, чтобы он был шестеркой, чем, как в данном случае, восьмеркой.

Это возможно, но зачем ты делаешь из лучшего правого защитника мира полузащитника? Я не могу понять, правда.

Будто бы позиция правого защитника не так важна, как остальные. Люди, которые говорят, что мне трудно понять, как вы можете так думать?

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Немного обидно, что в 2021 году мы так говорим о футболе. Игроки играют везде, особенно хорошие игроки. Трент, начиная на правом фланге, может оказаться на поле везде", – подытожил Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Гарет Саутгейт Трент Александер-Арнольд
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Источник:
skysports.com

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