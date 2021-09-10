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Клубы АПЛ проигнорируют бан от ФИФА, если он не будет снят

Англия
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(3 голосов)

Команды уже обо всём договорились

Клубы АПЛ проигнорируют бан от ФИФА, если он не будет снят

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Клубы АПЛ собираются проигнорировать запрет от ФИФА и выпустить игроков сборной Бразилии на поле в предстоящем туре, сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере.

Клубы также договорились, что не будут подавать друг на друга жалобы.

ФИФА также не сможет снять очки с клубов, так как для этого нужно прямое решение Премьер-лиги.

Напомним, что накануне ФИФА наложила запрет на несколько английских клубов, имеющих в своем составе сборников Бразилии, который не дает права выпускать футболистов на поле в течении 5 дней.

Такое решение вызвано нежеланием команд отпускать футболистов в сборные.

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В статье: ФИФА АПЛ Национальная сборная Бразилии
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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
11.09.2021 в 01:01
Знатно макнут фифу. У нее теперь один путь - с каменным лицом отменить бан
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Romerik (YNWA)
11.09.2021 в 00:09
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