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Клубы АПЛ проигнорируют бан от ФИФА, если он не будет снят
Команды уже обо всём договорились
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Клубы АПЛ собираются проигнорировать запрет от ФИФА и выпустить игроков сборной Бразилии на поле в предстоящем туре, сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере.
Prem clubs set to defy Fifa and play their "banned" stars this weekend: https://t.co/y5hLjLMq8V— Martin Lipton (@MartinLipton) September 10, 2021
Клубы также договорились, что не будут подавать друг на друга жалобы.
ФИФА также не сможет снять очки с клубов, так как для этого нужно прямое решение Премьер-лиги.
Напомним, что накануне ФИФА наложила запрет на несколько английских клубов, имеющих в своем составе сборников Бразилии, который не дает права выпускать футболистов на поле в течении 5 дней.
Такое решение вызвано нежеланием команд отпускать футболистов в сборные.
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