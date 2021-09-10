Клубы АПЛ проигнорируют бан от ФИФА, если он не будет снят

Клубы АПЛ собираются проигнорировать запрет от ФИФА и выпустить игроков сборной Бразилии на поле в предстоящем туре, сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере.

Prem clubs set to defy Fifa and play their "banned" stars this weekend: https://t.co/y5hLjLMq8V — Martin Lipton (@MartinLipton) September 10, 2021

Клубы также договорились, что не будут подавать друг на друга жалобы.

ФИФА также не сможет снять очки с клубов, так как для этого нужно прямое решение Премьер-лиги.

Напомним, что накануне ФИФА наложила запрет на несколько английских клубов, имеющих в своем составе сборников Бразилии, который не дает права выпускать футболистов на поле в течении 5 дней.

Такое решение вызвано нежеланием команд отпускать футболистов в сборные.