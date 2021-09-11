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ФИФА разрешила игрокам из некоторых стран Южной Америки играть в АПЛ на этих выходных
Бан был снят
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Недавно ФИФА запретила игрокам АПЛ, которые были вызваны сборными Южной Америки в матче отбора на ЧМ-2022, выступать на ближайших выходных в чемпионате Англии, наложив пятидневный бан. После переговоров между ФИФА, ФА, Премьер-лигой ограничения были сняты из игроков четырех стран. Об этом сообщает Sky Sports.
Благодаря этому в матчах четвертого тура АПЛ смогут сыграть представители Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая. Почему другие ассоциации Южной Америки не позволили своим футболистам принять участие в матчах - неизвестно.
Отметим, что накануне наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразили свое недовольство баном от ФИФА. Они отмечали, что футболисты просто хотят выходить на поле, а не зависеть от игр в кабинете.
Добавим, что "вольную" получили игроки "Манчестер Сити" (Эдерсон и Жезус), "Манчестер Юнайтед" (Фред), "Ливерпуля" (Алиссон, Фирмино и Фабинью), "Челси" (Тьяго Силва), "Лидса" (Рафинья), "Ньюкасла" (Алмирон) и "Уотфорда" (Сьеральта).
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