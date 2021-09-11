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Сульшер: Роналду имеет большое влияние на команду
А он ведь только только пришел
Фейсбук Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды Криштиану Роналду:
"Все мы знаем, чего он достиг в своей карьере, но он хочет добиться еще большего. Он повышает требования к себе. В течение всей своей карьеры он соблюдал дисциплину профессионала высочайшего уровня.
Каждый день 45 минут дополнительных занятий перед тренировкой – это его норма. Все парни смотрят на него. Конечно, он оказывает большое влияние на команду.
Криштиану сейчас другой игрок, чем в тот момент, когда он покидал клуб, но он до сих пор находится в потрясающей физической форме, которая позволит ему играть и забивать в течение еще нескольких лет.
У нас в команде ни у кого нет такой смеси игровых качеств, как у него. Он один из лучших футболистов, которые когда-либо играли в эту игру", - сказал Сульшер.
Напомним, что Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" после 12-летней паузы. Сегодня он сможет снова выйти на поле "Олд Траффорд" в футболке "красных дьяволов" в матче против "Ньюкасла". Старт поединка АПЛ запланирован на 17:00.
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