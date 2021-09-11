Манчестер Юнайтед работает над продлением контракта с Фернандешем

"Манчестер Юнайтед" работает над продлением контракта с португальским полузащитником Бруно Фернандешем. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Заключение нового долгосрочного соглашения является приоритетом для "манкунианцев".

Отметим, что текущий контракт Фернандеша с "красными дьяволами" действителен до лета 2025 года. Бруно перешел в "МЮ" в феврале 2020 года, и с того времени никто не был задействован в большем количестве голов команды Сульшера, чем сам Бруно.

На счету Фернандеша 43 гола и 25 ассистов в 83 матчах за "манкунианцев". Он записывает в свой актив результативное действие каждые 98 минут.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает португальца в 90 млн евро. Отметим, что "Ман Юнайтед" заплатил за Бруно 63 млн евро.