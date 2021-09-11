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Фред о Роналду: Он пришел и принес с собой солнце
Минутка любования Криштиану
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред поделился эмоциями от трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед":
"С Роналду круто тренироваться, он очень хороший парень. Надеюсь, что он сможет помочь нам выиграть титул в "Манчестер Юнайтед".
Мы знаем, кто такой Криштиану, потому что ему нравится побеждать. Он подталкивает всех нас, поэтому нужно быть всегда на высоте, чтобы играть с ним в одной команде.
Он мотивирует и просит нас побеждать даже на тренировках, но может выиграть матч в одиночку. У него мощная психология и большие цели, поэтому это очень важно.
Вы понимаете разницу, когда смотрите на Криштиану Роналду с мячом и без мяча. В спортзале он очень много работает. Он пришел и принес с собой солнце", - сказал Фред.
Оба игрока могут впервые вместе выйти на поле уже в сегодняшнем матче против "Ньюкасла". Старт - в 17:00.
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