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Фред о Роналду: Он пришел и принес с собой солнце

Англия
(1 голосов)

Минутка любования Криштиану

Фред о Роналду: Он пришел и принес с собой солнце

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред поделился эмоциями от трансфера Роналду в "Манчестер Юнайтед":

"С Роналду круто тренироваться, он очень хороший парень. Надеюсь, что он сможет помочь нам выиграть титул в "Манчестер Юнайтед".

Мы знаем, кто такой Криштиану, потому что ему нравится побеждать. Он подталкивает всех нас, поэтому нужно быть всегда на высоте, чтобы играть с ним в одной команде.

Он мотивирует и просит нас побеждать даже на тренировках, но может выиграть матч в одиночку. У него мощная психология и большие цели, поэтому это очень важно.

Вы понимаете разницу, когда смотрите на Криштиану Роналду с мячом и без мяча. В спортзале он очень много работает. Он пришел и принес с собой солнце", - сказал Фред.

Оба игрока могут впервые вместе выйти на поле уже в сегодняшнем матче против "Ньюкасла". Старт - в 17:00.

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В статье: Криштиану Роналду Фред Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2021 в 13:56
Кришти покажет в этом сезоне всем! Посмотрите где будет МЮ!
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0
-1
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 13:12
От підлабуза. Король-солнце чуть ли не..
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+1
-1
госпітальєр (львів)
11.09.2021 в 13:04
північна корея відпочиває,сонце,ага,добре,що не лампочку ілліча,ну,фред про таке не чув,великий кріш і підтанцьовка,ще навіть не грав,а психоз нагнітається
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