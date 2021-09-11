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Челси готов обменять Вернера на игрока Баварии

Англия
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Тимо не впечатлил в Англии

Челси готов обменять Вернера на игрока Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Челси" готов расстаться со своим форвардом Тимо Вернером. Об этом сообщает Todo Fichajes.

"Аристократы" рассматривали вариант с обменом на вингера "Баварии" Лероя Сане. Однако, несмотря на усиленный интерес мюнхенцев к Вернеру, они не захотели расставаться со своим 25-летним игроком.

"Бавария" видит в Тимо возможность заменить Левандовского, но пока не готова пойти на обмен, несмотря на то, что в своем первом сезоне Сане не раскрыл весь потенциал.

Отметим, что прошлый сезон для обоих игроков стал первым в новых клубах. Вернер в 52 матчах за "аристократов" забил 12 голов и отдал 15 ассистов, а Сане за 44 игры за “Баварию” отличился 10 раз и еще записал в свой актив 12 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Тимо Вернер Лерой Сане
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