Сульшер о штатном пенальтисте МЮ: У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов о штатном пенальтисте команды. За это звание борются Криштиану Роналду и Бруно Фернандещ.

"Я знал, что этот вопрос будет поставлен, и, конечно же, я поговорил с ними двумя. У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти. Это будет мое решение. Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят выполнить пенальти.

У меня, конечно, был этот разговор, и они знают мою позицию по этому поводу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не вызовет проблем", - сказал Сульшер.