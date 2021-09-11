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Сульшер о штатном пенальтисте МЮ: У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти
Португальская битва за 11 метров
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер ответил на вопрос журналистов о штатном пенальтисте команды. За это звание борются Криштиану Роналду и Бруно Фернандещ.
"Я знал, что этот вопрос будет поставлен, и, конечно же, я поговорил с ними двумя. У нас есть два игрока, которым я бы всю жизнь доверял бить пенальти. Это будет мое решение. Они двое будут продолжать делать то, что они делают, когда их попросят выполнить пенальти.
У меня, конечно, был этот разговор, и они знают мою позицию по этому поводу. Они знают, что я решаю, кто будет пробивать пенальти, если мы его получим. Это не вызовет проблем", - сказал Сульшер.
Напомним, что Фернандеш в прошлом сезоне был штатным пенальтистом "манкунианцев". В то же время Роналду исполнял удары с точки во всех своих командах. Сейчас у 27-летнего полузащитника только три неудачные попытки с 45 ударов, в то время как у 36-летнего нападающего - 28 из 167 за всю карьеру.
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