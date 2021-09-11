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Гвардиола: Я полностью поддерживаю Венгера в идее проведения ЧМ каждые два года

Англия
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(1 голосов)

Тренер считает такой вариант интересным

Гвардиола: Я полностью поддерживаю Венгера в идее проведения ЧМ каждые два года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года:

"Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать идеи.

Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.

Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово.

Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок конфедераций или созданный другой. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня.

Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе – не только в АПЛ – предлагает идеи", – сказал Гвардиола.

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В статье: Арсен Венгер Чемпионат Мира Пеп Гвардиола
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (5)
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Черноморчик (Одесса )
11.09.2021 в 16:18
Есть простой пример . Хоккей там каждый год чм и что то я не припомню ажиотажа вокруг него . Тоже будет и тут . Потеряется престиж , станет чем то обыденным .
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0
0
ArchiArchi
11.09.2021 в 15:39
Так Гвардиола ж жаловался, что футболисты много игр игоают, им тяжело. А тут ЧМ каждые два года, еще больше игр пусть играют
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+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
11.09.2021 в 15:29
Тобто Пеп згоден, що боси клубів будуть вкладати в гравців величезні кошти, а заробляти... грати вони будуть під егідою / до кишені ФІФА
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.09.2021 в 15:23
Коли Венгер був діючим тренером і йому доводилося відпускати багато гравців до збірних, то був зовсім іншої думки. Якось навіть сказав, що змагання національних збірних взагалі себе вичерпали і менш цікаві глядачам, ніж сильні клубні турніри.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.09.2021 в 14:54
пн х Пеппа)
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+1
0


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