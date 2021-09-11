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Гвардиола: Я полностью поддерживаю Венгера в идее проведения ЧМ каждые два года
Тренер считает такой вариант интересным
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года:
"Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать идеи.
Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.
Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. И если бы я мог смотреть его каждые 2 года, было бы здорово.
Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него какой-то другой турнир – Кубок конфедераций или созданный другой. Арсен же предлагает проводить турнир самого высокого уровня.
Я рад, что человек с невероятными достижениями в мировом футболе – не только в АПЛ – предлагает идеи", – сказал Гвардиола.
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