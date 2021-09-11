АПЛ. Лестер - Манчестер Сити 0:1. Радость Силвы 

“Не хочу говорить «большая победа», потому что еще слишком рано, но это была настоящая битва. “Сити” хорошо играл за штрафной соперника, но хуже в ней самой. Матч мог закончиться со счетом 3:0 или 1:1. Но игроки “Сити” были неутомимыми, мало ошибались, и хорошо защищались, когда нужно было. «Большая победа»”, – обозреватель The Athletic Сэм Ли как всегда очень емко и точно обрисовал происходившее на поле.

“Манчестер Сити” больше владел мячом, больше атаковал, больше создавал хороших моментов. Все началось с удара Жезуса головой прямо в руки Шмейхелю. Это был первый из шести сэйвов кипера “Лестера”. Его можно назвать игроком матча, и после финального свистка Гвардиола назвал датчанина вратарем “топ-уровня”. Шмейхелю приходилось справляться с ударами Гюндогана, Торреса и других игроков “Сити”.

Но и “Лестер” иногда находил свои шансы. В частности, хозяевам даже удалось забить гол на старте второго тайма, но Варди немного оказался в офсайде. В целом же статистика по ударам красноречива – 6 (один в створ) против 25 (8) в пользу “Манчестер Сити”.

Единственный мяч удалось забить Бернарду Силве. Португалец удачно среагировал на отскок в штрафной “Лестера” после заблокированного удара Канселу.

Португалец очень радовался этому забитому мячу. Не раз в СМИ была информация, что Силва может и хочет покинуть “Сити”, но трансфер в “Атлетико” или какой-то итальянский клуб не состоялся. Тем не менее, Силва демонстрирует исключительный профессионализм и к его отдаче не может быть вопросов. Как и к тому, испытывает ли он теплые чувства к клубу. Конечно, да. Его эмоциональное празднование это только подтверждает.

“Лестер” показал максимум своих возможностей на данный момент. Команда Брендана Роджерса пока еще не полностью втянулась в новой сезон. Новички не играют пока никаких ролей, а ряд игроков основы показывают достаточно слабую игру. Заслуженная победа “Сити”.

Чемпионат Англии, четвертый тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Манчестер Сити” 0:1

Гол: Бернарду Силва 62

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Сеюнджю, Вестергор (Эванс 61), Бертранд – Ндиди, Тилеманс – Олбрайтон, Мэддисон (Ихеаначо 73), Барнс (Лукман 73) – Варди

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва – Грилиш, Торрес (Стерлинг 64), Жезус (Фернандиньо 84)

Предупреждения: Сеюнджю 75 – Родри 26, Лапорт 38