Бенитес: Правила финансового фэйр-плей убивали нас в это трансферное окно

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес рассказал о трансферах его клуба летом и о том, какие сложности были в прошлом трансферном окне:

"Я действительно доволен игроками, которых мы пригласили, потому что это те игроки, которые нам были нужны, и они знают, что мы их искали.

Выбор этих игроков очевиден для всех. Мы не потратили много денег, но оформили несколько хороших контрактов. Могло ли быть лучше? Да, потому что, если у вас есть больше денег, вы можете это сделать, но правила финансового фэйр-плей убивали нас в это трансферное окно.

Надеюсь, в следующее окно все будет по-другому, но я очень доволен, потому что футболисты, которых мы привели, – это игроки, которые нам были нужны. Возможно, нам нужно было больше игроков на определенные позиции, но я думаю, что мы неплохо справились", – сказал Бенитес.