Клопп: Философия Бьелсы и то, как Лидс играет в обороне, отличается от остальных

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями накануне поединка против "Лидса" в рамках 4-го тура АПЛ.

"В общем, стиль и философия Марсело Бьелсы и то, как они защищаются, отличается от остальных. Они используют персональную опеку по всему полю, так что вы должны об этом знать.

Но мы готовились к этому с несколькими игроками на неделе, а другие вернулись только сегодня [в четверг] и восстанавливаются. Так что, надеюсь, мы проведем две тренировки, где подготовимся к этому. Но это особенный соперник.

"Лидс" играет с высокой интенсивностью. Они хороши во владении мячом и сейчас, мне кажется, идут на втором или третьем месте по этому показателю. Они еще не набрали столько очков, сколько хотели бы, но они точно думают, что у них есть хороший шанс в матче против нас. Но они еще не играли с нами в этом сезоне.

Надеюсь, мы будем играть настолько хорошо, насколько сможем, и тогда игра против нас будет сложной. Всегда, когда против нас сложно играть, у нас есть шанс выиграть – это мы и пытаемся сделать", – рассказал Клопп.