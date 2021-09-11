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Одсонн Эдуард забил самый быстрый гол в дебютном матче АПЛ
Игроку покорилось невероятное достижение
Форвард "Кристал Пэлас" Одсонн Эдуард забил самый быстрый гол после дебюта в матче АПЛ. Это случилось в поединке с "Тоттенхэмом" (3:0).
Нападающий заменил Кристиана Бентеке на 84-й минуте, и уже через 28 секунд праздновал взятие ворот. Мало того, экс-форвард "Селтика" сделал дубль на 90+2 минуте поединка.
Предыдущий рекорд принадлежал конголезцу Тьеви Бифума, который в 2014-м году дебютировал за "Вест Бромвич" и забил гол на 36-й секунде после появления на поле.
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Источник:Opta
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