Одсонн Эдуард забил самый быстрый гол в дебютном матче АПЛ

Форвард "Кристал Пэлас" Одсонн Эдуард забил самый быстрый гол после дебюта в матче АПЛ. Это случилось в поединке с "Тоттенхэмом" (3:0).

Нападающий заменил Кристиана Бентеке на 84-й минуте, и уже через 28 секунд праздновал взятие ворот. Мало того, экс-форвард "Селтика" сделал дубль на 90+2 минуте поединка.

Предыдущий рекорд принадлежал конголезцу Тьеви Бифума, который в 2014-м году дебютировал за "Вест Бромвич" и забил гол на 36-й секунде после появления на поле.