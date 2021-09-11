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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Праздник-возвращения на Олд Траффорд с дублем Роналду

Англия
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(4 голосов)

"Сороки" не выдержали весь матч

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Праздник-возвращения на Олд Траффорд с дублем Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" был интересен точно не с турнирной точки зрения. Он привлек свое внимание возвращением Великого - Криштиану Роналду вышел на поле "Олд Траффорд". Более того, он помог своей команде победить, вписав свое имя в несколько рекордов АПЛ.

Бурные овации от стадиона и позитивный настрой всех "красных дьяволов" (и игроков, и болельщиков) готовы были испортить "сороки". Они "прилетели" в Манчестер для этого. Стив Брюс всего однажды сумел не проиграть на родном для себя "Олд Траффорд", и чтобы сегодня достичь хотя бы ничьей выстроил очень мощную линию обороны. Гости перекрывали все подступы к штрафной. За основное время первого тайма хозяева лишь дважды создали опасность из владений Вудмена (который, кстати, регулярно затягивал время): сначала удар Роналду попал во внешнюю часть сетки ворот, а затем Варан головой пробил мимо правой стойки после подачи от углового флажка.

Как говорил классик: "Голы в компенсированное время не считаются", однако Роналду так не думает. На второй добавленной минуте (арбитр передал привет Вудмену) Криштиану забил свой первый гол за "МЮ" после 12 лет и 118 дней тишины. Криштиану добил в пустые ворота после неуклюжего сейва того же голкипера "Ньюкасла". Весь стадион праздновал вместе с португальцем: "SIIIIIIIIIUUUU".

Благодаря этому взятию ворот Роналду стал третьим самым старшим автором гола в АПЛ в истории "Манчестер Юнайтед" после Райана Гиггза и Пола Скоулза. Также вот этот отрезок в 12 лет стал вторым в истории самым долгим отрезком между голами в АПЛ. Рекордсмен - Мэтт Джексон (13 лет 187 дней).

Однако на второй тайм "манкунианцы" вышли расслабленными. Даже несколько подряд атак от гостей не сумели растрясти хозяев. В конце концов, "Ньюкасл" забил - Манкильйо отличился в АПЛ впервые с 2017-го года, уверенно переиграв де Хеа на свидании.

Ответ "Манчестер Юнайтед" не заставил себя долго ждать. Подопечные Сульшера забили второй гол благодаря сильной стороне самых "сорок" - контратака. Шоу разогнал наступление, а Роналду отклеился от защитника, получил разрезную передачу, и попал между ног Вудмену. Опять неудачная игра от голкипера. Собственно, как и в третьем взятии ворот "красных дьяволов": Фернандеш мощно пробил метров с 23-х в верхний левый угол ворот. Вудмен мог дотянуться, но не увидел момент удара.

Игра уже подходила к концу, но свое слово сказал Лингард. Джесси 25 минут на поле молчал, однако на второй компенсированной минуте все-таки завершил атаку после паса Погба - первый гол английского полузащитника "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с июля 2020 года. Кстати, Поль кроме этого ассиста отдал голевую передачу еще на Бруно. Всего в француза уже семь ассистов в текущей АПЛ.

Долгожданное возвращение на вершину АПЛ для "Манчестер Юнайтед". Разве что "Челси" или "Ливерпуль" в состоянии подвинуть команду Сульшера до конца тура. А пока "Олд Траффорд" празднует вместе с Роналду: "SIU".

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду 45+2, 62, Бруно Фернандеш 80, Джесси Лингард 90+2 - Хавьер Манкильйо 56

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Магуайр, Шоу - Погба, Матич - Гринвуд (ван де Бек 85), Фернандеш (Марсьяль 85), Санчо (Лингард 66) - Роналду

"Ньюкасл": Вудмен - Манкильйо, Хейден, Ласселс, Кларк (Льюис 84), Ритчи - Виллок (Хендрик 86), Лонгстафф, Альмирон (Мерфи 77) - Жоелинтон, Сен-Максимен

Предупреждение: Погба 60

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В статье: Криштиану Роналду Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Комментарии (16)
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victor1306 (Мадрид)
11.09.2021 в 20:23
Монстр! Це просто космос
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0
0
Лекарь (село Дарница)
11.09.2021 в 19:41
Лучшего дебюта сложно было и пожелать.
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+1
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.09.2021 в 19:39
Просто зверь! Дашку Алениху накрыло...
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+3
-1
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CR7 TOP-Marcatore (Filattiera)
11.09.2021 в 19:52
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) відкинулась з огидним душком обсмалена туша скаженого шизопсиха з розірваним пуканом від мессозбоченої шизоістерії - ПАЛАЛА-ПАЛАЄ-ПАЛАТИМЕ шепетівська райПСИХпалата
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+3
0
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
11.09.2021 в 19:28
Месси, который моложе и в тепличном чемпионате, нужен отдых. А старику Роналду в самом сильном чемпионате не нужен. Да он ещё и делает разницу! Ничего не понимаю...
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+3
-3
Лекарь (село Дарница)
11.09.2021 в 19:44
Семь золотых мячей, ага
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
11.09.2021 в 19:20
Ну вот и старый добрый Юнайтед возвращается. У них есть история, харизма и традиции. Не то, что у парижских толстосумов.
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+5
0
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 19:15
Замыкалду, как всегда в своём стиле, с метра от вратаря... Ещё и язык высунул, петрило...
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+1
-9
kalan-86 (Анкара)
11.09.2021 в 19:19
Не завидуй так открыто.
Ответить
+4
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.09.2021 в 19:41
Что, Многоликий Анус, сравниваешь дебют КР за МЮ и Месси за ЖКХ и кроме желчи ничего сказать не можешь, а Барсодрочиус?
Ответить
+4
0
Algrab (Костопiль)
11.09.2021 в 19:47
Його заціпило... А монреальський олень знову на сібазоні....
+1
-3
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 19:10
Супердебют! Юнайтед в этом сезоне будет биться за первое место
Ответить
+4
0
Герасим
11.09.2021 в 19:03
Суперматч - Голи Кріша, пушка Бруно і неймовірний гол Лінгардіньо
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+6
0
5ata4ok (Харьков)
11.09.2021 в 19:02
сильно...
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+4
0
kiwa83 (черкаси)
11.09.2021 в 19:00
Перес все купил!)))
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+3
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
11.09.2021 в 19:29
Почему он , не смог купить Роналду?
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0
-4


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