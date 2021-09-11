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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Праздник-возвращения на Олд Траффорд с дублем Роналду
"Сороки" не выдержали весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" был интересен точно не с турнирной точки зрения. Он привлек свое внимание возвращением Великого - Криштиану Роналду вышел на поле "Олд Траффорд". Более того, он помог своей команде победить, вписав свое имя в несколько рекордов АПЛ.
Бурные овации от стадиона и позитивный настрой всех "красных дьяволов" (и игроков, и болельщиков) готовы были испортить "сороки". Они "прилетели" в Манчестер для этого. Стив Брюс всего однажды сумел не проиграть на родном для себя "Олд Траффорд", и чтобы сегодня достичь хотя бы ничьей выстроил очень мощную линию обороны. Гости перекрывали все подступы к штрафной. За основное время первого тайма хозяева лишь дважды создали опасность из владений Вудмена (который, кстати, регулярно затягивал время): сначала удар Роналду попал во внешнюю часть сетки ворот, а затем Варан головой пробил мимо правой стойки после подачи от углового флажка.
Как говорил классик: "Голы в компенсированное время не считаются", однако Роналду так не думает. На второй добавленной минуте (арбитр передал привет Вудмену) Криштиану забил свой первый гол за "МЮ" после 12 лет и 118 дней тишины. Криштиану добил в пустые ворота после неуклюжего сейва того же голкипера "Ньюкасла". Весь стадион праздновал вместе с португальцем: "SIIIIIIIIIUUUU".
12y 124d - Cristiano Ronaldo has scored his first Premier League goal since May 2009 (v Man City); his gap of 12 years and 124 days between goals is the second-longest between two strikes by any player in the competition's history, after Matt Jackson (13y 187d, 1993-2006). Gift. pic.twitter.com/K071k8T1LW— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
Благодаря этому взятию ворот Роналду стал третьим самым старшим автором гола в АПЛ в истории "Манчестер Юнайтед" после Райана Гиггза и Пола Скоулза. Также вот этот отрезок в 12 лет стал вторым в истории самым долгим отрезком между голами в АПЛ. Рекордсмен - Мэтт Джексон (13 лет 187 дней).
Однако на второй тайм "манкунианцы" вышли расслабленными. Даже несколько подряд атак от гостей не сумели растрясти хозяев. В конце концов, "Ньюкасл" забил - Манкильйо отличился в АПЛ впервые с 2017-го года, уверенно переиграв де Хеа на свидании.
2 - Javier Manquillo has scored only his second goal in 104 Premier League appearances, and first since May 2017 for Sunderland against Chelsea. Unscripted. pic.twitter.com/ODaZEkg8Nh— OptaJoe (@OptaJoe) September 11, 2021
Ответ "Манчестер Юнайтед" не заставил себя долго ждать. Подопечные Сульшера забили второй гол благодаря сильной стороне самых "сорок" - контратака. Шоу разогнал наступление, а Роналду отклеился от защитника, получил разрезную передачу, и попал между ног Вудмену. Опять неудачная игра от голкипера. Собственно, как и в третьем взятии ворот "красных дьяволов": Фернандеш мощно пробил метров с 23-х в верхний левый угол ворот. Вудмен мог дотянуться, но не увидел момент удара.
Игра уже подходила к концу, но свое слово сказал Лингард. Джесси 25 минут на поле молчал, однако на второй компенсированной минуте все-таки завершил атаку после паса Погба - первый гол английского полузащитника "Манчестер Юнайтед" в АПЛ с июля 2020 года. Кстати, Поль кроме этого ассиста отдал голевую передачу еще на Бруно. Всего в француза уже семь ассистов в текущей АПЛ.
OUR GUY! ????#MUFC | @JesseLingard pic.twitter.com/TgckYAFfYb— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021
Долгожданное возвращение на вершину АПЛ для "Манчестер Юнайтед". Разве что "Челси" или "Ливерпуль" в состоянии подвинуть команду Сульшера до конца тура. А пока "Олд Траффорд" празднует вместе с Роналду: "SIU".
"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" 4:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 45+2, 62, Бруно Фернандеш 80, Джесси Лингард 90+2 - Хавьер Манкильйо 56
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Варан, Магуайр, Шоу - Погба, Матич - Гринвуд (ван де Бек 85), Фернандеш (Марсьяль 85), Санчо (Лингард 66) - Роналду
"Ньюкасл": Вудмен - Манкильйо, Хейден, Ласселс, Кларк (Льюис 84), Ритчи - Виллок (Хендрик 86), Лонгстафф, Альмирон (Мерфи 77) - Жоелинтон, Сен-Максимен
Предупреждение: Погба 60
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