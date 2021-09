Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1. Праздник-возвращения на Олд Траффорд с дублем Роналду

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Поединок между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" был интересен точно не с турнирной точки зрения. Он привлек свое внимание возвращением Великого - Криштиану Роналду вышел на поле "Олд Траффорд". Более того, он помог своей команде победить, вписав свое имя в несколько рекордов АПЛ.

Бурные овации от стадиона и позитивный настрой всех "красных дьяволов" (и игроков, и болельщиков) готовы были испортить "сороки". Они "прилетели" в Манчестер для этого. Стив Брюс всего однажды сумел не проиграть на родном для себя "Олд Траффорд", и чтобы сегодня достичь хотя бы ничьей выстроил очень мощную линию обороны. Гости перекрывали все подступы к штрафной. За основное время первого тайма хозяева лишь дважды создали опасность из владений Вудмена (который, кстати, регулярно затягивал время): сначала удар Роналду попал во внешнюю часть сетки ворот, а затем Варан головой пробил мимо правой стойки после подачи от углового флажка.

Как говорил классик: "Голы в компенсированное время не считаются", однако Роналду так не думает. На второй добавленной минуте (арбитр передал привет Вудмену) Криштиану забил свой первый гол за "МЮ" после 12 лет и 118 дней тишины. Криштиану добил в пустые ворота после неуклюжего сейва того же голкипера "Ньюкасла". Весь стадион праздновал вместе с португальцем: "SIIIIIIIIIUUUU".

12y 124d - Cristiano Ronaldo has scored his first Premier League goal since May 2009 (v Man City); his gap of 12 years and 124 days between goals is the second-longest between two strikes by any player in the competition's history, after Matt Jackson (13y 187d, 1993-2006). Gift. pic.twitter.com/K071k8T1LW