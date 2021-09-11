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Алонсо: Тухель сказал, что мы должны быть командой, против которой никто не хочет играть
Игрок понимает, что нужно коучу
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо дал комментарий об изменениях в команде после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера:
"В самом начале, когда Томас пришел, он сказал, что мы должны быть командой, против которой никто не хочет играть, и я думаю, мы на правильном пути.
Я думаю, что дело не столько в системе, сколько в нашем подходе к игре. Мы работаем над этим подходом в течение недели, в зависимости от соперника и от нас.
Я думаю, умение адаптироваться – это отличная работа команды и тренера. Глубина состава помогает нам в этом и является дополнительным компонентом для того, чтобы играть по-разному в зависимости от соперника", – сказал Алонсо.
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