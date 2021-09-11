Алонсо: Тухель сказал, что мы должны быть командой, против которой никто не хочет играть

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо дал комментарий об изменениях в команде после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера:

"В самом начале, когда Томас пришел, он сказал, что мы должны быть командой, против которой никто не хочет играть, и я думаю, мы на правильном пути.

Я думаю, что дело не столько в системе, сколько в нашем подходе к игре. Мы работаем над этим подходом в течение недели, в зависимости от соперника и от нас.

Я думаю, умение адаптироваться – это отличная работа команды и тренера. Глубина состава помогает нам в этом и является дополнительным компонентом для того, чтобы играть по-разному в зависимости от соперника", – сказал Алонсо.