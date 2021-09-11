Юркий хорват и бельгийский великан вытащили уставших пенсионеров. АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0

Томас Тухель хорошенько встряхнул основу "Челси" на домашнюю встречу с "Виллой", естественно, из национальных команд футболисты вернулись в разных кондициях. Отметим выход в старте Зиеша, Каллума Хадсона-Одои (КХО) и все еще Алонсо, а не Маунта, Аспиликуэты и Чилвелла соответственно. Причем, пока Бен продолжает набирать форму, Маркос выходит на поле с капитанской повязкой при живом Тьяго Силве. Дин Смит все-таки лишился двух Эмилиано из-за бана ФИФА – Мартинеса в воротах и Буэндии в полузащите – и решил играть в два форварда, в очередной раз изменив схему.

"Челси" привычно активно начал и чудом не забил на 9-й минуте. КХО навесил с корнера, мимо мяча пролетели и свои, и чужие – и только перекладина не позволила снаряду опуститься в сетку. Тем не менее, "Вилла" была не намерена повторять типичные ошибки "Пэлас" и "Арсенала", закрываясь вплотную у своих ворот. "Львы" быстро отодвинули игру от владений Стира, демонстрируя, что отбывать номер они не хотят. К своему счастью, хозяева успели забить. Ковачич на фирменном дриблинге вышел из-под давления сразу двух оппонентов и вырезал блестящий вертикальный пас на Лукаку. Ромелу элегантным движением убрал с пути Туанзебе, а затем протолкнул сферу в домик голкиперу (1:0).

Back at the Bridge. ????



???? 1-0 ???? pic.twitter.com/swS1R3T22R — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2021

Вряд ли то, что происходило дальше на поле "Стэмфорд Бридж", сильно радовало Тухеля. Подопечные Смита закрыли соперника прессингом у штрафной площадки Менди, в то время как Хавертц, Лукаку и Зиеш откровенно ленились давить в высоком блоке. Эдуар выручил "синих" после опасных ударов Рэмзи, Мингза и Консы. Прекрасные сэйвы сенегальца!

Watkins had another great chance soon after his first but after going around Mendy, Silva blocked the shot.



Keep pushing, Villa! ????



???? 1-0 ???? [27'] #CHEAVL pic.twitter.com/iaHcGNFmEI — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 11, 2021

К тому же, очень плохой тайм провел новичок "Челси" и дебютант АПЛ Сауль. Испанец постоянно обрезался, дважды из-за его неудачных действий мог забивать Уоткинс – неплохо бы было Ньигесу выставиться перед Силвой и Менди... Арендованный у "Атлетико" хавбек пасовал в ноги игрокам "Виллы" в простых ситуациях, стелился в подкатах без необходимости. В общем, выход Жоржиньо читался – знаете ли, обычно это Ковачича неплохо бы второму опорнику подстраховывать, а тут сам его партнер откровенно не попал в ритм. Сложно назвать такую пару в центре поля с первых минут тактической оплошностью Тухеля – видимо, настолько сильно не был готов провести весь матч триумфатор ЕВРО.

В дебюте второго тайма "львы" по инерции провели еще несколько атак, а затем Мингз решил вернуть "Челси" подачу кислорода. Тайрон слишком слабо покатил мяч назад на Стира – Ковачич продолжил свое движение, подобрал снаряд и перекинул вратаря (2:0).

"Вилла" не заслуживала на такой жесткий сценарий, к тому же, с появлением Жоржиньо хозяевам удалось успокоиться и наладить выход из обороны в атаку. "Пенсионеры" завладели сферой и снизили поток моментов у собственных ворот. Только в середине тайма гости вновь начали беспокоить Менди, хотя хозяева также качественно отвечали. Зиеш и КХО получали кучу пространства для рывков по направлению к Стиру.

А под занавес поединка Лукаку принял мяч на линии штрафной площадки и, недолго думая, пушечно пробил левой ногой в девятку ворот "Виллы" (3:0). Короче говоря, Ромелу сделал именно то, ради чего его вернули на "Бридж". Таким образом, "Челси" стал второй командой в истории Английской Премьер-лиги, которая достигла отметки в 600 побед. Несмотря на счет, оформил викторию коллектив Тухеля не слишком убедительно.

Ladies and gentlemen, the weekend. pic.twitter.com/p2do7OQJFO — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 11, 2021

АПЛ, 4-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

"Челси" – "Астон Вилла" 3:0

Голы: Лукаку (15, 90+3), Ковачич (49)

"Челси": Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Хадсон-Одои (Вернер, 82), Ковачич, Сауль Ньигес (Жоржиньо, 46), Алонсо – Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64) – Лукаку

"Астон Вилла": Стир – Кэш, Конса, Туанзебе, Мингз, Таргетт – Рэмзи (Бейли, 56), Луис (Накамба, 80), Макгинн – Ингз (Траоре, 69), Уоткинс

Предупреждения: Алонсо (61) – Рэмзи (8), Мингз (28), Макгинн (90), Таргетт (90)