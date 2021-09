Юркий хорват и бельгийский великан вытащили уставших пенсионеров. АПЛ. Челси – Астон Вилла 3:0

Томас Тухель хорошенько встряхнул основу "Челси" на домашнюю встречу с "Виллой", естественно, из национальных команд футболисты вернулись в разных кондициях. Отметим выход в старте Зиеша, Каллума Хадсона-Одои (КХО) и все еще Алонсо, а не Маунта, Аспиликуэты и Чилвелла соответственно. Причем, пока Бен продолжает набирать форму, Маркос выходит на поле с капитанской повязкой при живом Тьяго Силве. Дин Смит все-таки лишился двух Эмилиано из-за бана ФИФА – Мартинеса в воротах и Буэндии в полузащите – и решил играть в два форварда, в очередной раз изменив схему.

"Челси" привычно активно начал и чудом не забил на 9-й минуте. КХО навесил с корнера, мимо мяча пролетели и свои, и чужие – и только перекладина не позволила снаряду опуститься в сетку. Тем не менее, "Вилла" была не намерена повторять типичные ошибки "Пэлас" и "Арсенала", закрываясь вплотную у своих ворот. "Львы" быстро отодвинули игру от владений Стира, демонстрируя, что отбывать номер они не хотят. К своему счастью, хозяева успели забить. Ковачич на фирменном дриблинге вышел из-под давления сразу двух оппонентов и вырезал блестящий вертикальный пас на Лукаку. Ромелу элегантным движением убрал с пути Туанзебе, а затем протолкнул сферу в домик голкиперу (1:0).

Вряд ли то, что происходило дальше на поле "Стэмфорд Бридж", сильно радовало Тухеля. Подопечные Смита закрыли соперника прессингом у штрафной площадки Менди, в то время как Хавертц, Лукаку и Зиеш откровенно ленились давить в высоком блоке. Эдуар выручил "синих" после опасных ударов Рэмзи, Мингза и Консы. Прекрасные сэйвы сенегальца!

