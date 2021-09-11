Фердинанд: Я удивлюсь, если Роналду забьет меньше 30 голов в этом сезоне

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о форварде Криштиану Роналду, который сделал дубль в матче с "Ньюкаслом" (3:1):

"Люди продолжают говорить, что Роналду уже не тот, но он был лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне. Все говорят, что уровень Роналду упал, но он все еще лучше остальных.

Я ожидаю, что он забьет 25-30 голов в этом сезоне – как минимум во всех турнирах вместе. Я удивлюсь, если он забьет меньше 30", – сказал Фердинанд.