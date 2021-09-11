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Фердинанд: Я удивлюсь, если Роналду забьет меньше 30 голов в этом сезоне
Эксперт верит в своего экс-партнера по команде
Автор невідомий
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о форварде Криштиану Роналду, который сделал дубль в матче с "Ньюкаслом" (3:1):
"Люди продолжают говорить, что Роналду уже не тот, но он был лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне. Все говорят, что уровень Роналду упал, но он все еще лучше остальных.
Я ожидаю, что он забьет 25-30 голов в этом сезоне – как минимум во всех турнирах вместе. Я удивлюсь, если он забьет меньше 30", – сказал Фердинанд.
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Источник:Daily Mail
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