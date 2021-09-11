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Роналду: Клянусь, я нервничал! Не ожидал, что сделаю дубль
Португалец прокомментировал победу над "сороками"
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мыслями после победы над "Ньюкаслом" в матче 4-го тура АПЛ.
"Я не ожидал, что забью два гола. Один – ожидал, но не два. И я ценю наших фанатов и то, что они для меня сегодня сделали. Я горжусь этим.
Самое важное – выигрывать. "МЮ" должен быть на своем месте. Он должен побеждать, выстраивать команду, создавать победный менталитет. Мы сосредоточены на этом. Конечно, я рад, что забил, не буду скрывать этого, но главное – команда, и она выступила хорошо.
Ощущения невероятные. Когда я вышел в стартовом составе, то, клянусь, нервничал! Естественно, я не ожидал, что всю игру фанаты будут распевать мое имя. Я сильно нервничал, и хотя, возможно, это не было заметно, так оно и было. Меня встретили великолепно, а я хочу побеждать и помогать команде.
Я вчера ночью думал о том, что хочу сыграть хорошо и показать, что до сих пор способен помогать команде. Это невероятный клуб, и я горд играть за него. Буду отдавать все силы ради того, чтобы и мною гордились.
Все знают, что в Англии футбол не такой, как в других странах. И, честно говоря, это самый особенный футбол. Я перешел сюда в 18 лет, и ко мне здорово относились, поэтому я и вернулся", – рассказал португалец.
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